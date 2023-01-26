В США готовят законопроект о полном запрете в стране TikTok

Консервативные американские политики продвигают законопроект о запрете использования TikTok в США, сообщает Reuters.

В проекте утверждают, что китайское приложение используется для сбора данных об американских гражданах.

Акция была инициирована губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем, известной своими консервативно-либертарианскими взглядами Государственные органы запретили использование приложения на устройствах государственного управления. Вскоре аналогичные решения стали принимать и другие штаты, а также Конгресс США.

Теперь сенатор-республиканец Джош Хоули объявил о подаче законопроекта о распространении регулирования на все устройства по всей стране.

В интервью Fox News Хоули также отметил, что "TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая, предоставляющий беспрецедентный доступ к американским данным и жизням и представляющий собой уникальную угрозу конфиденциальности наших детей. Это должно быть запрещено по всей стране".

Именно Хоули был основным автором законопроекта, запрещающего использование TikTok представителями федерального правительства и администрации. Стоит отметить, что проект получил поддержку как республиканцев, так и демократов.