Роблес: Испания передаст Киеву танки Leopard, хранившиеся на складе 10 лет

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес рассказала о процессе передаче немецких танков Украине.

Вечером 26 января испанский министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст войскам Украины немецкие танки Leopard модификации 2A4, которые давно не были задействованы войсками. По данным Роблес, танки, которые будут доставлены в Киев, стояли на складах свыше десяти лет.

Примечательно, что Маргарита Роблес отказалась оглашать количество танков, которое военное ведомство Испании намеревается передать в распоряжение ВСУ.