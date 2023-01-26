Самый красивый мужчина в мире - британский актер Реге-Жан Пейдж

Самым красивым мужчиной на планете Земля признан британский актер Реге-Жан Пейдж.

Пластические хирурги признали британского актёра Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире, о чем сообщает издание "Metro".

Дело в том, что лицо 34-летнего красавца соответствует правилу золотого сечения. Пропорции на 93,65% близки к совершенству.

Глаза, губы актера получили высокий балл. Только нос звезды экрана слегка испортил картину.