Самый красивый мужчина в мире - британский актер Реге-Жан Пейдж
2023-01-26 17:27
Самым красивым мужчиной на планете Земля признан британский актер Реге-Жан Пейдж.
Пластические хирурги признали британского актёра Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире, о чем сообщает издание "Metro".
Дело в том, что лицо 34-летнего красавца соответствует правилу золотого сечения. Пропорции на 93,65% близки к совершенству.
Глаза, губы актера получили высокий балл. Только нос звезды экрана слегка испортил картину.
Опубликовано: Наталья Гончарова