ПАСЕ одобрило создание спецтрибунала по Украине против РФ и Беларуси

Члены ПАСЕ проголосовали за создание специального трибунала, деятельность которого будет сконцентрирована на расследовании военных преступлений в Украине.

26 января пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы сообщила, что представители ведомства большинством голосов одобрили учреждение спецтрибунала для расследования военных преступлений в Украине. Из текста релиза средует, что деятельность органа будет направлена в отношении России и Беларуси.

Примечательно, что европарламентарии также проголосовали за признание начала российско-украинского конфликта не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году.