Манукян выпустил клип По барабану с Муцениеце по сюжету напоминающий семейную драму актрисы

Актриса Агата Муцениеце снялась в клипе Давы (Давида Манукяна) "По барабану", сюжет которого очень напоминает историю брака артистки с Павлом Прилучным.

В начале 2019 года актриса Агата Муцениеце с детьми ушла от Павла Прилучного, обвинив того в насилии и измене.

Дава выпустил клип, главной героиней которого стала женщина, которую сыграла Муцениеце, в жизни которой все развивается, как в жизни актрисы.

Измены, абьюз - все по сценарию.