Песков: Зеленский не собирался выполнять Минские договоренности и готовился к войне

Представитель Кремля отреагировал на слова украинского президента, который заявил, что Владимир Путин для него "никто".

В Кремле резко отреагировали на заявление украинского президента, сделанное во время интервью британскому телеканалу Sky News. Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Более того, украинский политик заявил, что после 24 февраля прошлого года, когда Россия начала СВО, Путин "стал для него никем", что исключает любые разговоры о мире.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков резко раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "сам перестал быть потенциальным собеседником" для главы РФ.

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский был избран президентом. Он не решал проблему Донбасса, не выполнял Минские договоренности, более того, как оказалось, не собирался их выполнять, он готовился к войне", - заявил Песков в ходе ежедневной пресс-конференции с журналистами.