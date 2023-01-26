Пекари Польши заявляют, что в результате роста цен на газ хлеб может стать предметом роскоши

Польские пекари из профсоюза Społem бьют тревогу, что в результате роста цен на газ хлеб может стать предметом роскоши.

Цены на хлеб значительно выросли за последний год. Профсоюза Społem требует от правительства Польши заморозить цены на газ.

Рышард Яськовски, представитель Społem, заявил на телеканале Czasm, что если цены на газ не будут заморожены, 900-граммовая буханка хлеба будет стоить 15 злотых (более 3 евро).

"Ведь не может быть ситуации, при которой хлеб был бы предметом роскоши", – заметил он.

Профсоюзы, чтобы укрепить свои позиции, призывают в соцсетях подписать обращение по этому поводу.