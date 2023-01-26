Вдову Кобзона Нелли экстренно госпитализировали в столице

Вдова покойного исполнителя Иосифа Кобзона Нелли в срочном порядке госпитализирована в одну из столичных больниц.

Нелли Михайловна Кобзона попала в одну из московских больницей. Об этом стало известно 26 января.

По имеющимся данным, у вдовы покойного исполнителя проблемы с сердцем.

Некоторое время назад Кобзон почувствовала слабость, стала лечится медикаментами, что эффекта не дало. Тогда знаменитости пришлось обратиться к кардиологам, которые и направили ее на госпитализацию.