Coca-Cola выпустит собственный смартфон ColaPhone

В сеть просочилась информация, что Coca-Cola работает над собственным смартфоном. Телефон будет продаваться под брендом ColaPhone и может впервые появиться на индийском рынке. Презентация состоится в этом квартале.

Coca-Cola явно хочет расширить свой бизнес на мобильные устройства. В Сети появились слухи о том, что всемирно известный производитель готовит к выпуску собственный смартфон.

Информацией о грядущем устройстве от Coca-Cola поделились в Твиттере несколько источников, в том числе заслуживающий доверия пользователь Ice Universe. В сети уже появилось изображение, показывающее возможный внешний вид телефона, а в Twitter была создана учетная запись под названием Colaphone.

Конечно, бренд, наиболее известный своими газированными напитками, не станет самостоятельно производить новый смартфон. Источники предполагают, что компания, вероятно, вступила в сотрудничество с одним из производителей Android-смартфонов. С кем? Об этом пока прямо не сказано.

Однако телефон, показанный на графике, обманчиво похож на realme 10, который недавно показали в Индии. Так что не исключено, что Coca-Cola по соглашению с realme будет продавать это устройство под своим брендом и со своим логотипом на корпусе (разумеется, красного цвета).

По словам индийского инсайдера Мукула Шармы, смартфон будет продаваться на индийском рынке, на который он выйдет в конце этого квартала.

На данный момент технические детали ColaPhone неизвестны. Однако, если этот смартфон на самом деле Realme 10 в другом корпусе, мы можем рассчитывать на устройство среднего класса. Упомянутый смартфон от realme работает под управлением процессора MediaTek Helio G99, имеет максимум 8 ГБ оперативной памяти, две камеры и 6,4-дюймовый AMOLED-экран (Full HD, 90 Гц).