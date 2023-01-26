ISW: Россия собирается провести крупное наступление в ЛНР

По данным Института военных исследований США (ISW), стратегическое развертывание различных вооруженных сил США указывает на крупное наступление на Луганщине в обозримом будущем.

Присутствие обычных сил вдоль линии фронта, а также тот факт, что на фронтах в других районах проводятся лишь ограниченные атаки, позволяют предположить, что российские войска готовятся к «решающему удару», заявил вашингтонский аналитический центр в своем недавнем отчете.

Ряд заявлений разведки подтверждают эту оценку. Отдельные атаки в других местах отвлекли и рассеяли украинские силы.

Американский институт назвал атаку на Сватово и Кременную наиболее вероятным направлением наступления русских.

Таким образом, эта атака должна была пройти через основные логистические центры городов Луганска и Старобельска к границе административного района, где в конечном итоге будут освобождены районы, которые все еще находятся под контролем Украины.