ISW: Россия собирается провести крупное наступление в ЛНР
По данным Института военных исследований США (ISW), стратегическое развертывание различных вооруженных сил США указывает на крупное наступление на Луганщине в обозримом будущем.
Присутствие обычных сил вдоль линии фронта, а также тот факт, что на фронтах в других районах проводятся лишь ограниченные атаки, позволяют предположить, что российские войска готовятся к «решающему удару», заявил вашингтонский аналитический центр в своем недавнем отчете.
Ряд заявлений разведки подтверждают эту оценку. Отдельные атаки в других местах отвлекли и рассеяли украинские силы.
Американский институт назвал атаку на Сватово и Кременную наиболее вероятным направлением наступления русских.
Таким образом, эта атака должна была пройти через основные логистические центры городов Луганска и Старобельска к границе административного района, где в конечном итоге будут освобождены районы, которые все еще находятся под контролем Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев