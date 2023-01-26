Сообщается, что британские Challenger 2 прибудут в Украину к концу марта

Планируется, что британские основные боевые танки Challenger 2 прибудут в Украину в ближайшие два месяца.

«Цель состоит в том, чтобы сделать это к концу марта», — заявил министр обороны Алекс Чок в Палате общин в Лондоне в четверг.

Обучение украинских военных на технике планируется начать в этот понедельник. По словам Чока, необходимо провести интенсивную тренировку.

«Не только для танкистов, которые будут эксплуатировать машины, но и для тех, кто будет отвечать за техническое обслуживание», - отметил политик.

Британская армия, как и другие союзники Украины, уже много месяцев тренирует украинских солдат на своих военных полигонах.

Британия передаст Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. После продолжительного обсуждения Германия первоначально поставит 14 танков «Леопард».