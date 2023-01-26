В Германии арестован еще один подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Германии задержан еще один подозреваемый в шпионаже в пользу России, сообщает агентство dpa.

В конце прошлого года по этому делу был задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst — BND).

После задержания сотрудника Федеральной службы разведки в декабре сейчас под страже находится его сообщник. Задержанный в Мюнхене мужчина является гражданином Германии, но не является сотрудником спецслужб, подчеркнули в прокуратуре.

По данным Федеральной прокуратуры в Карлсруэ, задержанный в воскресенье, 22 января мужчина подозревается в перевозке секретной информации, полученной сотрудником BND, в Россию и передаче ее местным спецслужбам .

Незадолго до Рождества Карстен Л., высокопоставленный офицер BND, был арестован в Берлине по обвинению в шпионаже в пользу России. Его задержали благодаря наводке, полученной от разведки одной из других западных стран.