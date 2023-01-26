Россия выпустила более 50 ракет по Украине, заявили в Киеве

По информации из Киева, в четверг Россия выпустила 55 ракет в ходе очередной массированной атаки на Украину.

Из них 85 процентов были перехвачены, сообщил службе новостей Telegram главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный.

Российская армия также использовала две гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал», которые не могут быть перехвачены средствами ПВО.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, пострадали несколько объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего отключилось электричество.

Особенно сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

