МОК может допустить к участию в Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси

В Международном олимпийском комитете заявили, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям только при соблюдении определенных критериев, сообщает Reuters.

Организация приняла решение о допуске к олимпийским соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Однако для того, чтобы иметь возможность участвовать в соревнованиях, спортсмены из этих стран должны соответствовать ряду условий, среди которых: отсутствие активной поддержки конфликта на Украине.

Такое заявление МОК вызвало бурную реакцию министра спорта России Олега Матыцина. Он утверждает, что международная федерация не должна ставить условия спортсменам.

После начала СВО в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, российские и белорусские спортсмены по многим видам спорта не допускаются к соревнованиям. В других случаях, например, в теннисе, они могут соревноваться под нейтральным флагом.

Министр спорта России подчеркнул, что "политику нельзя и не следует смешивать со спортом" и что "нет места для спекуляций по поводу специальной военной операции". Он также отметил, что "внешнее давление" позволило России оценить собственные ресурсы и укрепить отечественный спорт.

МОК рассматривает различные способы допустить россиян к участию в Олимпийских играх следующего года в Париже (26 июля — 11 августа 2024 года). Правление МОК объявило в среду, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступить на турнирах, проводимых в Азии. Это открывает перед ними шанс попасть на Олимпиаду.

Представители МОК заявили, что приняли во внимание письмо докладчика ООН по борьбе с расизмом и дискриминацией, в котором он выразил обеспокоенность тем, что запрет на участие спортсменов, судей и других участников спортивных мероприятий по причине их национальной принадлежности может быть дискриминационным.

Учитывался пример Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, на которых югославские спортсмены могли соревноваться под нейтральным флагом, несмотря на продолжающуюся войну.

В МОК подчеркнули, что российские и белорусские спортсмены должны продемонстрировать соблюдение антидопингового кодекса и будут проходить индивидуальные дополнительные тесты.