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США организуют новую встречу по продаже оружия Украине

APS
2023-01-26 18:38

США организуют еще одну встречу 14 февраля в Брюсселе для координации продажи оружия Украине.

Консультации в так называемом «формате Рамштайна» проходят в кулуарах переговоров министров обороны стран НАТО, о чем альянс объявил в четверг.

«Контактная группа по обороне Украины» собралась в пятницу на прошлой неделе на базе ВВС США Рамштайн. 

Основное внимание было уделено теперь уже официально объявленной поставке западных основных танков в Украину.

Опубликовано: Тарас Медведев









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