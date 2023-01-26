США организуют новую встречу по продаже оружия Украине

США организуют еще одну встречу 14 февраля в Брюсселе для координации продажи оружия Украине.

Консультации в так называемом «формате Рамштайна» проходят в кулуарах переговоров министров обороны стран НАТО, о чем альянс объявил в четверг.

«Контактная группа по обороне Украины» собралась в пятницу на прошлой неделе на базе ВВС США Рамштайн.

Основное внимание было уделено теперь уже официально объявленной поставке западных основных танков в Украину.