Одессу посетила министр иностранных дел Франции
2023-01-26 18:43
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу в четверг, 26 января.
«В Одессе! Чтобы показать поддержку Францией суверенитета Украины», - говорится в сообщении министра в Twitter под фотографией.
Визит продлился всего несколько часов.
Незадолго до этого украинские власти сообщили о российских атаках на энергетическую инфраструктуру под Одессой.
Глава военной администрации сообщил, что в результате нападения никто не пострадал.
Опубликовано: Тарас Медведев