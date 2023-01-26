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Одессу посетила министр иностранных дел Франции

APS
2023-01-26 18:43

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу в четверг, 26 января.

«В Одессе! Чтобы показать поддержку Францией суверенитета Украины», - говорится в сообщении министра в Twitter под фотографией. 

Визит продлился всего несколько часов.

Незадолго до этого украинские власти сообщили о российских атаках на энергетическую инфраструктуру под Одессой. 

Глава военной администрации сообщил, что в результате нападения никто не пострадал. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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