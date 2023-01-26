Одессу посетила министр иностранных дел Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу в четверг, 26 января.

«В Одессе! Чтобы показать поддержку Францией суверенитета Украины», - говорится в сообщении министра в Twitter под фотографией.

Визит продлился всего несколько часов.

Незадолго до этого украинские власти сообщили о российских атаках на энергетическую инфраструктуру под Одессой.

Глава военной администрации сообщил, что в результате нападения никто не пострадал.

