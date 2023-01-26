FT: Оборонный подрядчик готов удовлетворить спрос на истребители F-16 для Украины

По данным Financial Times, фирма Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои F-16. Это реакция на сообщения о том, что некоторые страны могут начать поставки истребителей Киеву.

Financial Times указывает, что решение США и Германии по танкам является прорывом в этом вопросе, а поставка самолетов может стать следующим шагом.

Фрэнк Ст. Джон, главный операционный директор Lockheed Martin, крупнейшего оборонного подрядчика Америки, сказал журналу, что ведется много разговоров о передаче F-16 третьим сторонам.

Хотя компания не принимает непосредственного участия в этом процессе, она заявляет об увеличении производственных мощностей для удовлетворения спроса, который может возникнуть в связи с переброской истребителей Украине.

Правда, власти США и Германии (у которой нет F-16) пока отвергают возможность переброски каких-либо боевых самолетов - в первую очередь из опасения, что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.