«Адмирал Горшков» в Атлантике отработал нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат "Адмирал Горшков" в Атлантике отрабатывал нанесение удара ракетой "Циркон", сообщили в Минобороны России.

Морская цель находилась на расстоянии более 900 км. В министерстве уточнили, что "запуск был электронным», информирует газета "Коммерсантъ".

"Согласно плану фрегат "Адмирал Горшков" отрабатывал организацию ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль противника, на удалении более 900 км", — говорится в сообщении Минобороны России.

Маневры проходили в западной части Атлантического океана, говорится в сообщении ведомства.

"Циркон" — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она была принят на вооружение 4 января этого года и заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит".

На прошлой неделе корабль "Адмирал Горшков" появился у западного побережья Португалии, сообщили ВМС этой Пиренейской страны. Это третье российское судно в португальских водах с начала января.

Российское судно, как говорится в коммюнике, находилось под постоянным наблюдением португальских сил, а фрегат NRP Bartolomeu Dias "сопровождал" это судно, двигавшееся в районе Азорского архипелага.

Фрегат "Адмирал Горшков" с 12 января находится в окрестностях Португалии, прибыв в этот район Атлантики из Северного моря, сообщают португальские СМИ.