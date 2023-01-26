Минфин США признал ЧВК «Вагнер» криминальной организацией

Американское Министерство финансов объявило о признании "Группы Вагнера" криминальной организацией транснационального уровня.

Вечером 26 января пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов сообщила, что ведомство признаёт российскую частную военную кампанию "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и вводит персональные санкции против физлиц, связанных с её основателем Евгением Пригожиным.

Также в Минфине США объявили о введении санкционных мер против 531-го представителя вооружённых сил России и лиц, связанных с компанией "Интеррос" Владимира Потанина.