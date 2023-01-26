Госдеп: США вводят визовые санкции против 531 представителя ВС России

В Госдепартаменте сообщили о введении новых персональных ограничений против представителей российского силового блока.

В четверг вечером стало известно, что Государственный департамент Соединённых Штатов объявил о введении визовых ограничений в отношении 531 российского высокопоставленного военного. Также американский Минфин признал транснациональной криминальной организацией российскую ЧВК "Вагнер".

Из пресс-релиза Министерства финансов США следует, что санкции также будут введены против россиян, которые напрямую связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.