Минфин США ввёл санкции против 4 структур, связанных с фирмой «Интеррос»

Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырёх российских структур, взаимодействующих с группой компаний "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.

Пресс-служба американского Минфина уведомляет, что ведомство приняло решение о введении ограничительных мер против четырёх компаний, связанных с Владимиром Потаниным, среди которых "Интеррос инвест" и "Интеррос кэпитал", а также расположенные на Кипре фирмы Whiteleave Holdings limited и Saltcliff Trading Limited.

Кроме того, Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о признании российской частной военной компании Wagner Group транснациональной криминальной группировкой.