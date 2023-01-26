Минфин США ввёл санкции против 4 структур, связанных с фирмой «Интеррос»
2023-01-26 19:11
Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырёх российских структур, взаимодействующих с группой компаний "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.
Пресс-служба американского Минфина уведомляет, что ведомство приняло решение о введении ограничительных мер против четырёх компаний, связанных с Владимиром Потаниным, среди которых "Интеррос инвест" и "Интеррос кэпитал", а также расположенные на Кипре фирмы Whiteleave Holdings limited и Saltcliff Trading Limited.
Кроме того, Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о признании российской частной военной компании Wagner Group транснациональной криминальной группировкой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей