Bloomberg: Евросоюз хочет ввести лимит цен на дизельное топливо из России

Американская газета Bloomberg о планах лидеров ЕС ввести ограничение цен на российское дизельное топливо.

Вечером 26 января журналисты новостного агентства Bloomberg сообщили, что высокопоставленные представители Европейского союза инициировали обсуждение введения лимита цен на дизельное топливо из России в районе ста американских долларов за баррель. Также ожидается, что в Брюсселе могут ввести предельную цену на нефть из РФ, торгующуюся по дисконту, в размере 45 долларов за баррель.

Примечательно, что ранее главы Евросоюза уже согласовали введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, однако западные инсайдеры уверены, что в содружестве хотят ввести новые ценовые ограничения на продукты энергетики из России.