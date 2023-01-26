Израильские военные устроили бойню в Дженине на Западном берегу, девять палестинцев убиты

Впервые на Западном берегу совершено массовое убийство палестинцев, сообщают местные власти в четверг, 26 января.

Израильские солдаты провели зачистку в Дженине, на Западном Берегу реки Иордан, когда, по их заявлениям, на них напали боевики "Исламского джихада".

Власти автономии утверждают, что виновниками "резни" стали израильские военные, которые стреляют "по всему, что движется".

В результате столкновения, девять человек погибли, среди них 62 летняя палестинка, около 20 ранены, сообщает агентство Палестинской автономии.