Израильские военные устроили бойню в Дженине на Западном берегу, девять палестинцев убиты
2023-01-26 19:20
Впервые на Западном берегу совершено массовое убийство палестинцев, сообщают местные власти в четверг, 26 января.
Израильские солдаты провели зачистку в Дженине, на Западном Берегу реки Иордан, когда, по их заявлениям, на них напали боевики "Исламского джихада".
Власти автономии утверждают, что виновниками "резни" стали израильские военные, которые стреляют "по всему, что движется".
В результате столкновения, девять человек погибли, среди них 62 летняя палестинка, около 20 ранены, сообщает агентство Палестинской автономии.
Опубликовано: Тарас Медведев