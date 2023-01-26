Тищенко: авиация НАТО увеличила интенсивность полётов у границ Беларуси

Белорусский полковник Игорь Тищенко утверждает, что в районе суверенных границ страны всё чаще замечают западную военно-воздушную технику.

Глава 8-ой радиотехнической бригады армии Беларуси Игорь Тищенко утверждает, что в последнее время страны Североатлантического альянса в 2-3 раза увеличили интенсивность полётов своей боевой авиации у белорусских границ. По данным Тищенко, наибольшее число полётов западных истребителей фиксируется на границе Беларуси с Польшей.

Накануне в Министерстве обороны белорусской республики сообщили, что в стране стартовали мероприятия по снятию с хранения боевой техники в отдельных воинских частях.