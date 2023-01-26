Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams в Украину к весне

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о неспособности Вашингтона передать Киеву американские танки с наступлением марта.

Вечером 26 января заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд публично заявила, что Пентагон не обладает средствами для того, чтобы успеть передать украинским войскам американские танки Abrams M1 к весне текущего года. Ранее издание Wall Street Journal рассказало о намерениях Вашингтона поставить Киеву 31 танк Abrams к концу марта.

Известно, что глава Минобороны Германии Борис Писториус также пообещал передать ВСУ четырнадцать танков Leopard 2 к концу первого месяца весны.