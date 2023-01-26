США: новые санкции против РФ, касающиеся ЧВК «Вагнер», и судоремонтных организаций

В Штатах введут новые санкции против юридических и физических лиц России. Они коснутся судоремонтных предприятий и частной военной компании «Вагнер»

Как сообщили в Lenta.ru, Минфин США разместил на официальном ресурсе пресс-релиз. В нем говорится о новых санкциях, которые планируется ввести против России.

Согласно этому документу, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США "принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности Российской Федерации вести войну против Украины".

В пресс-релизе отмечается, главной мишенью ограничительный мер является инфраструктура, обслуживающая СВО.

Сюда включены производители оружия, а также те, кто так или иначе связан с управлением регионами, ранее принадлежавшими Украине.

Так, в черный список внесли 6 физических лиц и 12 юридических.

В том числе под санкциями оказались вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина

В документе добавляется, что Минфин США обозначил ЧВК "Вагнер" как транснациональную криминальную организацию.