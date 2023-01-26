Сийярто: Венгрия не поставит оружие Киеву из-за нежелания воевать с РФ
2023-01-26 19:31
Петер Сийярто рассказал о причинах, по которым Министерство обороны Венгрии не станет оказывать Украине военную помощь.
26 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что население его страны не поддерживает отправку вооружений и боеприпасов войскам Украины со стороны Будапешта, поскольку венгерское государство осознанно выбрало не участвовать в боевых действиях, направленных против России.
Также Сияйрто отметил, что основным приоритетом правительства Венгрии является сохранение мирной обстановки в стране и соблюдение её национальных интересов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей