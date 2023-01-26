Нуланд: США не успеют отправить танки в Украину до конца зимы
2023-01-26 19:31
Вооруженные силы Украине не смогут получить танки от США еще несколько месяцев.
Официальный представитель Пентагона Виктория Нуланд высказалась о поставках танков Abrams для Вооруженных сил Украины.
По ее словам, Соединенные Штаты не смогут начать отправку танков в Украину к весне.
"Штаты не успеют отправить танки Аbrams на Украину к весне. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд", - пишут Вести.
Напомним, что президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии 31 танка Abrams.
Опубликовано: Николай Скира