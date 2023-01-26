Трамп осудил Байдена за передачу танков Украине

Экс-президент США Дональд трамп осудил своего коллегу, действующего главу государства Байдена.

Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По словам Трампа, танки передавать Украине было нельзя.

Он добавил, что за танками может последовать даже ядерное оружие, поэтому конфликт в Украине нужно быстрее заканчивать.

"Сначала танки, потом ядерное оружие. Пора заканчивать это сумасшествие сейчас же! Это так просто сделать", - заявил Трамп.