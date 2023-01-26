Дональд трамп: За передачей танков Украине может последовать ядерное оружие

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в передаче танков армии Украины.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп критически высказался о решении Джо Байдена передать танки Вооруженным силам Украины.

Трамп также считает, что за передачей танков может последовать и отправка ядерного оружия. Поэтому он призвал к скорейшему завершению конфликта.

"Сначала танки, потом ядерное оружие. Пора заканчивать это сумасшествие сейчас же! Это так просто сделать", - говорится в заявлении Трампа.