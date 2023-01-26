В Екатерибругре на Свердловской киностудии снимут мини-сериал про Илью Муромца

Авторами проекта станут выпускники и студенты киностудии. Это будет драма с элементами магического реализма. Большая часть съемочного процесса пройдет на Урале.

Зрителям будет показана трагическая сторона жизни легендарного богатыря.

Продюсер Давид Кашахи:

"Учитывая, что мы хотим снять картину, где герои былин и сказаний и их истории будут показаны максимально в реалистичном ключе, история Ильи, грубо говоря, инвалида до 33 лет на Руси в XII веке, сразу вызвала у нас интерес своим драматическим потенциалом"

Сначала была задумка сделать полнометражный фильм, потом, после беседы с историками, было решено выпустить мини-сериал.

Именно такой формат способен максимально полно показать героев и историю их жизни с полным сохранением всех древнерусских традиций.

В сюжете почти нет ничего о детских годах, взрослении, родителях богатыря.

Кроме подвигов былинного героя, создателей интересовала сложная судьба Ильи Муромца и его незаурядная личность.