Вагенкнехт: поставка западных танков Украине приведёт к эскалации

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт утверждает, что Олаф Шольц не должен был принимать решение о поставках танков Leopard 2 Киеву.

Представитель Левой партии парламента Германии Сара Вагенкнехт выразила уверенность, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена передать вооружённым силам Украины танковое оружие западного производства неизбежно спровоцирует эскалацию конфликта в регионе.

Также Вагенкнехт сообщила, что считает целесообразным скорейшее возобновление российско-украинских мирных переговоров при поддержке западных лидеров.