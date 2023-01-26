Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли штурмом позиции ВСУ в Новомихайловке

Рамзан Кадыров рассказал об успешной наступательной операции российского спецназа в населённом пункте Новомихайловка Донецкой Народной республики.

26 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где заявил, что представители отряда специального назначения "Ахмат-Север" успешно осуществили штурм позиций солдат вооружённых сил Украины в Новомихайловке на территории ДНР, заняв принципиально новые выгодные рубежи и оттеснив силы противника.

По данным Кадырова, спецоперация "Ахмата" была тщательно спланирована, что привело к тому, что в Новомихайловке российские войска установили контроль над только что созданными заградительными сооружениями, окопами и единицами военной техники.