Бывший топ-менеджер крупных российских компаний уснул с сигаретой и сгорел заживо

Дмитрий Павочка, бывший топ-менеджер, когда-то связанный, в том числе, с российсими государственными компаниями "Роскосмос", "Сухой" и Лукойл, уснул с тлеющей сигаретой в руке, что привело к пожару, в котором он погиб.

Об этом сообщил сайт starhit.ru. Пожар вспыхнул в квартире ПавочкИ на 16-м этаже небоскреба в элитном районе на Ленинском проспекте.

Никто, кроме ЭКС-менеджера, не пострадал. Недавно 49-летний Павочка возглавила отдел международного образовательного и научного сотрудничества в одном из научных подразделений Российского университета дружбы народов в Москве.

Данный пожар - еще один случай загадочной гибели в России за последние недели человека, связанного с оружейной отраслью или отраслью высоких технологий. В начале января умер Павел Камнев, разработчик, среди прочих, крылатых ракет "Калибр". В конце декабря СМИ сообщили о смерти конструктора новых ракетных комплексов "Ангара" Павла Нестерова.