Байден собирается с визитов в Европу к годовщине начала СВО, но в Киев не поедет
Президент США рассматривает возможность поездки в Европу, сообщает американский телеканал NBC News. Одной из точек визита Джо Байдена может стать Польша.
СМИ США сообщают, что президент США рассматривает возможность поездки в Европу, приуроченную к первой годовщине начала российской СВО в Украине 24 февраля.
Информацию о визите подтвердили три источника в администрации президента, передает NBC News. Как подтвердили два источника телеканала, Польша входит в число возможных направлений визита Байдена.
Как сообщают СМИ, посещая Европу, Джо Байден хочет выразить поддержку Киеву и обратить внимание на мужество и стойкость Украины.
Однако представители администрации уточнили в интервью телеканалу, что окончательных решений относительно поездки президента принято не было. Собеседники NBC News также подчеркивают, что появление Байдена в Украине маловероятно.
Опубликовано: Николай Скира