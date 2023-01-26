Байден собирается с визитов в Европу к годовщине начала СВО, но в Киев не поедет

Президент США рассматривает возможность поездки в Европу, сообщает американский телеканал NBC News. Одной из точек визита Джо Байдена может стать Польша.

СМИ США сообщают, что президент США рассматривает возможность поездки в Европу, приуроченную к первой годовщине начала российской СВО в Украине 24 февраля.

Информацию о визите подтвердили три источника в администрации президента, передает NBC News. Как подтвердили два источника телеканала, Польша входит в число возможных направлений визита Байдена.

Как сообщают СМИ, посещая Европу, Джо Байден хочет выразить поддержку Киеву и обратить внимание на мужество и стойкость Украины.

Однако представители администрации уточнили в интервью телеканалу, что окончательных решений относительно поездки президента принято не было. Собеседники NBC News также подчеркивают, что появление Байдена в Украине маловероятно.