60 депутатов Европарламента замешаны в коррупционном скандале

Прокуратура Бельгии ведет масштабное расследование коррупционного скандала в Европарламенте.

В середине декабря СМИ раскрыли крупный коррупционный скандал в Европарламенте. Главными действующими лицами скандала стали экс-глава Европарламента Ева Кайли и ее партнер Франческо Джиогри, а также бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери.

Депутаты получали деньги и дорогие подарки в обмен на благоприятное мнение о соблюдении прав человека в Катаре. Пьер Антонио Панцери решил пойти на сделку с прокуратурой и раскрыть имена политиков, которые также были замешаны в непонятных сделках.

В список, составленный политиком, вошли до 60 депутатов Европарламента от разных государств.

Федеральная прокуратура в Брюсселе, которая расследует дело, не раскрыла личности политиков. По неофициальным данным издания Fakt, все проверяются не все депутаты Европарламента, посетившие Катар в период их полномочий.