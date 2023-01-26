Секретарь СНБО Украины Данилов: Лукашенко - человек разумный

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, почему он уверен, что войска Беларуси непосредственно не будут участвовать в российской СВО, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, российское руководство принуждает Александра Лукашенко к активному участию в конфликте. О нем (Лукашенко — ред.) можно говорить разное, но он человек разумный", — отметил секретарь СНБО.

В последние дни появилась информация о том, что Россия сократила численность своих войск в Беларуси. Неделю назад их было около 11 тысяч, а сейчас, по оценкам экспертов, это число уменьшилось до 5800.

Алексей Данилов также коснулся планов России, которая, несмотря на понесенные на фронте поражения, не оставляет попыток захватить новые территории и продолжает наносить удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре.

По словам секретаря СНБО, через месяц-два российские войска предпримут очередное наступление.

"Они концентрируются, готовятся к наступлению. Это нас не удивляет. Мы знаем, что в ближайшее время они начнут активную деятельность", — сказал он.