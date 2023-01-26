ООН: решение Запада о танках для Украины не является правильным

Пресс-служба генсека Организации объединённых наций осудила решение лидеров западных государств передать войскам Украины танки.

Вечером 26 января офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что организация не поддерживает решения канцлера Германии Олафа Шольца и президента Соединённых Штатов о передаче танков образца НАТО вооружённым силам Украины. По мнению представителей Организации объединённых наций, подобные решения стран Запада являются "движением в неверном направлении".

Также в ООН отметили, что поставки западного танкового вооружения Киеву не является кратчайшим путём к достижению мира на территории Украины.