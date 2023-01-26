Британские танки Challenger-2 прибудут в Украину в марте

На следующей неделе Великобритания начнет обучать украинских солдат тому, как обращаться с танками Challenger-2 и ремонтировать их с целью доставки в Украину к концу марта, заявил замминистра обороны Алекс Чок, которого цитирует ВВС.

"Что касается обучения, я рад сообщить, что оно начнется на следующей неделе в понедельник", — сказал Чок в Палате общин.

Говоря о том, когда сами танки могут прибыть в Украину, он пояснил: "Предполагается, что это произойдет в конце марта. С этого момента и до тех пор будет проводиться действительно серьезная программа подготовки не только для танкистов, которым предстоит эксплуатировать эту машину, но и для тех, кто будет нести ответственность за ее техническое обслуживание".

Он заверил, что вне зависимости от решения о передаче танков Великобритания продолжит поставлять Украине другую военную технику.

Он также выразил удовлетворение заявлением властей Германии и США о том, что те направят Киеву свои танки.

Великобритания стала первой страной, объявившей о том, что поставит Украине танки западного производства.