Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что подразделения ВСУ ни при каких обстоятельствах не победят российские войска.

26 января Леонид Слуцкий выступил в эфире телеканала "Россия 24", где публично заявил, что в течение 2023 года российские войска одержут окончательную победу над Украиной в ходе спецоперации невзирая на новые виды вооружений, которые Киев получает от западных партнёров из числа блока НАТО.

По мнению Слуцкого, даже если ВСУ будут обладать всем оружием мира, группировка россйских войск в Украине найдёт способ, который позволит Москве одержать военную победу.