Fox News: попытка ВСУ захватить Крым спровоцирует ядерную войну

Ведущий канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что Россия может начать ядерную войну в случае попыток Киева вернуть крымский полуостров под свой контроль.

26 января Такер Карлсон публично заявил, что осуждает любые попытки вооружённых сил Украины установить контроль над Крымом военным путём, поскольку данный регион уже более восьми лет является частью России на законодательном уровне. Карлсон напомнил, что в крымском Севастополе также базируется Черноморский флот РФ.

По мнению Такера Карлсона, в случае, если украинские войска попытаются вторгнуться на крымский полуостров, то Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия.