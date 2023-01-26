Писториус назвал дату прибытия на Украину немецких танков Leopard
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие танки Leopard будут доставлены в Украину в конце марта, сообщает агентство dpa.
Писториуса спросили, не прибудут ли Leopard в Украину слишком поздно. Он сказал, что, насколько ему известно, танки прибудут вовремя.
В ближайшие дни в Германии должно начаться обучение украинских военнослужащих эксплуатации БМП Marder, которые Германия обещала передать Украине в начале января. Чуть позже украинцев потренируют на танках Leopard.
Немцы также судорожно думают, чем восполнить бреши, которые возникнут после отправки блонетехники на Украину. Это то, что министр Писториус обсудит с представителями оборонной промышленности на следующей неделе.
В свою очередь, в одном из интервью канцлер Олаф Шольц раскритиковал предыдущих министров обороны, из-за решений которых, как он заявил, Бундесверу сейчас не хватает запчастей или боеприпасов.
Опубликовано: Николай Скира