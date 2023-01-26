Der Spiegel: Немецкая компания во время СВО снабжала топливом российское бомбардировщики

Журналисты из Германии установили, что ракеты, которыми Россия атакует Украину, запускаются с самолетов, заправленных топливом, которое изготовлено с использованием немецких компонентов, сообщает Der Spiegel.

По информации источника, крупнейший производитель нефтепродуктов в Германии Wintershell Dea, как полагают, поставлял компоненты авиационного топлива для российских бомбардировщиков во время СВО.

Журналистское расследование показало, что немецкая компания поставляла парафин в Россию в рамках совместного предприятия с российским "Газпромом". Этот парафин используется для производства авиационного топлива, которым затем заправлялись российские бомбардировщики.

Согласно выводам Der Spiegel, Wintershell Dea, несмотря на критику, продолжала работать на российском рынке, хотя многие ее конкуренты среди иностранных нефтяных компаний решили, что после вторжения в Украину лучше уйти из России.

17 января Однако Wintershell Dea заявил о своем намерении покинуть Россию. Формально из-за того, что "Россия перестала быть надежным экономическим партнером". Однако немецкие журналисты прямо связывают это заявление с российским ракетным ударом по Днепру.