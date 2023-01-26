Колонна: Франция поставит Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Глава французского МИДа Катрин Колонна утверждает, что администрация Парижа передаст Киеву системы ПВО.

26 января глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна посетила Одессу с рабочим визитом, где публично сообщила, что накануне она провела переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который заявил, что наиболее всего в настоящий момент Киев нуждается в системах противовоздушной обороны.

По словам Колонны, администрация Парижа обязательно учтёт пожелания своих украинских коллег и намеревается положительно ответить на просьбу Резникова.