В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси

Посольство США в России сообщило, что Линн Трейси прибыла в Москву. Ранее Трейси занимала пост заместителя главы дипмиссии.

О прибытии дипломата в Москву сообщает телеканал CNN, информация также была предоставлена ​​в Twitter-аккаунте посольства США в РФ.

Линн Трейси ранее занимала должность заместителя главы дипмиссии, а в декабре была назначена послом США в России.

Как сообщает CNN, перед отъездом в Москву дипломат встретился с послом России в США Анатолием Антоновым.

Прибытие посла в Москву произошло через день после того, как президент США Джо Байден объявил, что США планируют отправить в Украину 31 танков Amrams.

CNN также цитирует недавнее заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который подчеркнул необходимость поддержания связи между Москвой и Вашингтоном.

Представитель Госдепартамента также пояснил, что эти каналы @используются для информирования о том, где мы находимся, по вопросам, которые имеют для нас наивысший приоритет".