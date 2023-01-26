Ананд: Канада передаст Украине только четыре танка Leopard

Канадский министр обороны Анита Ананд утверждает, что власти её страны готовы передать Украине лишь четыре немецких танка.

В четверг вечером глава Министерства обороны Канады Анита Ананд публично заявила, что администрация Оттавы способна передать вооружённым силам Украины только четыре танка Leopard 2 немецкого производства. При этом Ананд отметила, что эффективность данных машин на поле боя является преимуществом ВСУ перед российскими войсками.

Примечательно, что позднее Анита Ананд сообщила о способности Минобороны Канады поставить Киеву большее количество "Леопардов" в случае достижения соответствующей договорённости с западными союзниками.