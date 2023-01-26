Издание Politico уведомляет, что администрация Пентагона намеревается передать войскам Украины модифицированную версию танков Abrams.

Новостное агентство The Politico сообщило, что Министерство обороны Соединённых Штатов намеревается поставить армии Украины усовершенствованные танки Abrams М1А2 в экспортном варианте, которые будут переданы в распоряжение ВСУ без секретного оружия, эксплуатируемого американскими войсками вместе с данным видом танков.

Примечательно, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд публично заявила о неспособности Пентагона успеть поставить танки Abrams Киеву до конца марта.