Депутат Палаты общин Британии: В Польше нужно построить завод по производству вооружений для Украины

Глава комитета по обороне в британской Палате общин Тобиас Эллвуд заявил, что в Польше должен быть построен огромный оружейный завод для производва вооружений для Украины, сообщает Daily Telegraph.

Он объяснил это тем, что нынешняя модель поставок нежизнеспособна в долгосрочной перспективе.

В интервью Daily Telegraph он оценил, что западные правительства продемонстрировали недостаток стратегического предвидения в своих планах помочь Украине.

Эллвуд приветствовал решение о поставках танков западного производства, но указал, что нынешняя модель пожертвований Украине с различными цепочками поставок и типами боеприпасов является неустойчивой.

Он считает, что в условиях сокращения запасов военной техники в западных странах создание оружейного завода в Польше может помочь превратить украинские Вооруженные силы в более независимую армию.

По сообщению Daily Telegraph, эта концепция создана по образцу завода по производству микрочипов, открытого в США Тайванем, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада.