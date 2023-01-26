МАГАТЭ: У Ирана обогащенного урана достаточно для производства нескольких ядерных бомб

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), за последние месяцы Иран значительно увеличил свой ядерный потенциал.

По мнению экспертов организации, накопленного Тегереном количества обогащенного урана достаточно для производства не одной, а даже нескольких ядерных бомб.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, в своем выступлении перед парламентариями ЕС признал, что действия Ирана после выхода из ядерной сделки означают, что МАГАТЭ больше не может эффективно контролировать ядерную программу Ирана.

Речь идет, в том числе, об отклюении 27 принадлежащих агентству камер на иранских ядерных объектах.

Власти Тегерана не прокомментировали высказывания Гросси. Однако агентство AP напоминает, что, несмотря на более ранние заявления иранских представителей о том, что страна не будет стремиться к обладанию атомной бомбой, в последние месяцы прозвучали открытые заявления о перспективе создания такого оружия.

Более того, как признал Гросси, в настоящий момент практически не предпринимается никаких дипломатических действий, которые привели бы к восстановлению ядерной сделки с Ираном.

Глава МАГАТЭ также напоминает, что одного лишь обладания обогащенным ураном недостаточно для создания ядерной бомбы. Тегерану придется сначала спроектировать и испытать ее.