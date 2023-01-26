Bloomberg: МВФ может выделить Украине пакет помощи на $16 млрд

Администрация Международного валютного фонда планирует поставить Киеву помощь общей стоимостью до 16 миллиардов долларов.

Американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что Международной валютный фонд анализирует возможность предоставление многолетнего пакета финансовой помощи правительству Украины на $16 миллиардов. По данным Bloomberg, в МВФ ожидают согласование нового пакета помощи дня Киева с лидерами стран-участниц "Большой семёрки".

Также в Bloomberg отметили, что в случае предоставления многомиллиардной помощи украинскому государству Международный валютный фонд потребует от Киева соблюдения ряда мер политического характера.